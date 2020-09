“No quería salir”: María Luisa Godoy presentó a su bebé en el matinal de TVN

La periodista de TVN María Luisa Godoy fue madre por cuarta vez y, en medio de este complejo momento por la crisis sanitaria del Covid-19, presentó a su hijo Ignacio en las redes sociales el día de ayer.

Tras dejar atrás la clínica, la conductora de “Buenos Días a Todos” habló con el matinal y entregó detalles: “Lo encontraron mucho más chico. Estamos emocionados. Lo habían visto por Zoom, pero ahora lo acaban de conocer. Están chochas. Yo estoy feliz, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Las niñas están contentas, es el primer hombre y estamos todos contentos”.

Por otro lado expresó que nació “perfectamente sano”, asegurando que era “mamón, no se separa de la mamá y chupa más que orilla de playa“, detallando que “nació con 41 semanas y media, no quería salir, costó al principio. Lo iban a inducir el jueves, pero no estaban las condiciones”.