"Que eres agrandado hueó...": La particular reacción de Jorge Zabaleta al escuchar "impresionante" historia de "Pancho" Saavedra sobre cómo conoció a Marcelo Salas

En una nueva emisión del programa “Socios”, el que se transmite a través de Instagram, el actor Jorge Zabaleta relató cómo pudo conocer a su ídolo, el exfutbolista chileno Marcelo Salas.

Según comentó, “una vez estaba en un gimnasio, y de repente veo y digo ‘hueó… está Marcelo Salas’, y yo iba con mi hijo Raimundo (…) y yo dije ‘pucha que vergüenza, cómo me acerco a pedirle un autógrafo‘. Al final dije ‘ya por los hijos’ y parto, le toco el hombro y le digo ‘hola Marcelo, ¿cómo estás?’ y me dice ‘oh, Jorge, dame un autógrafo para mi hija’ y después yo no le pedí un autógrafo para mi hijo”, reveló.

No obstante, el animador Francisco Saavedra reveló una historia aún más impresionante de cómo conoció el exdeportista.

“Puedes creer que yo me encontré a Marcelo Salas en le baño de un show de Broadway de Cats. Yo llevé a mi abuelita, a mi mamá, y pasó de todo en ese show“, reveló.

Tras esto, Zabaleta inmediatamente reaccionó y le dijo a su amigo: “Que eres envidioso hueó… ah, yo te cuento un cuento de un gimnasio y vo’ salí con el cuento de Broadway“.

“Put… que eres agrandado hueó… yo te cuento la hue… de Broadway y vo’ me dices ‘oye me encontré en la luna con no sé quién"”, declaró el actor.

Escucha el divertido momento acá: