Karen Doggenweiler por campaña “Vamos Chilenos”: “No hay meta que lograr, todo lo que se pueda reunir es importante”

En cuenta regresiva se encuentra la campaña “Vamos Chilenos” que se desarrollará este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, una iniciativa solidaria encabezada por el animador Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, y que tendrá como objetivo llegar a al menos 50 mil personas mayores de 80 años.

La idea es poder llevarles tecnología, un dispositivo que les permitirá comunicarse de forma más rápida con médicos, familiares y contactos de apoyo.

Así lo explicó a El Rompecabezas de Agricultura Karen Doggenweiler, uno de los rostros que acompañará a “Don Francisco” en esta difícil tarea.

“Fue tan difícil (definir a los beneficiados), es tanta la necesidad en distintos ámbitos y para tantas personas. Encontrar este grupo que ha estado confinado desde el comienzo, ha tenido una serie de restricciones, era justamente donde había que llegar con conectividad, con la posibilidad de que se sientan acompañados, seguros y entregarles -esto que me pareció una idea genial- un dispositivo que les va a permitir a ellos comunicarse con Carabineros, comunicarse con la asistencia, con algún familiar”, dijo la histórica animadora de TVN.

Respecto a las dificultades para esta cruzada, la animadora dijo que si bien “se ha dado todo para que podamos estar presentes estos días”, el camino “ha sido desafiante por la contingencia, nos vemos superados por la realidad que tiene otras urgencias. La cuenta se va a habilitar el mismo día. Los privados son clave, no se puede sin ellos”.

Es por eso que “se achicó lo más posible el universo. Son 3 millones y medio de adultos mayores, muchos con redes pero hay tantos otros que están solos, abandonados a su suerte, sin conexión alguna, sin posibilidad de que alguien les tienda la mano”.

“La campaña es preciosa. La ayuda comenzó hace mucho rato. Me parece genial y fantástico que se sume la Fundación Teletón, la Fundación Conecta Mayor de la Universidad Católica y tiene apoyo de municipalidades en todo Chile, para que lleguemos con estos dispositivos basados en tecnología celular, que es súper amigable, y podrán comunicarse con su centro de salud, con médicos especialistas, con psicólogos, con familiares”, insistió.

PROGRAMA DE TV

Respecto a cómo poder motivar a la población chilena, golpeada mayoritariamente por los efectos de la pandemia, Doggenweiler dijo que “siempre me pongo en la mente ‘esto lo vamos a hacer en beneficio de alguien’. Yo creo que cada uno de nosotros tiene a personas grandes que nos ha marcado, nos ha inspirado y es bonito pensar en eso. Dedicarles nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestro cariño, la ayuda, dignificarlo”.

“Cada uno tiene a alguien. Yo tengo a mi mamá que se contagió y ya está cuidada y todo y pienso ‘cuánta gente que hoy está sin posibilidad de recibir atención, ayuda, compañía’. Es difícil y duro. Uno se imagina ‘¿qué hubiera hecho yo sin la posibilidad de tener una videollamada?’. Cómo no motivarnos. No podemos dejarlos abandonados en la soledad”, agregó.

“El momento de pandemia, el tema sanitario, el tema económico. Difícil en todo sentido. Y la fecha. Es todo muy difícil, es desafiante”, aseveró.

“Pero también resignificar la palabra “juntos”, porque muchos no van a poder estar con sus seres queridos, no poder ir a regiones a verlos, porque ya no están, porque ya no hay plata. El estar juntos hoy en día es estar juntos en la casa, aprovechar de cuidarnos y por qué no, de ayudar”, dijo.

Respecto al programa que se emitirá junto a los canales de televisión, la animadora adelantó que “es un programa sin público presencial, será virtual, con un escenario muy dinámico, con muros digitales”.

Habrá invitados internacionales como Yuri, Pablo Alborán, Diego Torres, Gloria Stefan, entre tantas sorpresas. Y artistas nacionales, como Congreso, Inti Illimani, Beto Cuevas, Natalino, Nicole, Kudai, Villa Cariño y muchos otros más.

“Y alguno va a estar también en el Teatro con todas las medidas de seguridad y para que estemos sanitos, no contagiarme, no contagiar a nadie, mantenernos invictos”, afirmó.

Por último dijo que “no hay meta que lograr, todo lo que se pueda reunir es tan importante, tan valioso. Espero… es tan impredecible lo que pueda pasar, pero ojalá logremos no solamente tener estos dispositivos sino que también unos kit de insumos, alimentos especiales. Yo creo que podemos hacerla, ojalá que sí”.