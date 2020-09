¿Se quebró su relación?: El potente mensaje de Kel Calderón en Instagram donde alude a la familia

La influencer Kel Calderón se ha visto en medio de una gran polémica debido a la compleja situación familiar que enfrenta, luego de que su hermano Hernán “Nano” Calderón atacara a su padre con un arma blanca, situación que lo tiene privado de libertad en Santiago 1.

Ante esto su relación con su madre fue la primera en verse afectada, rompiendo comunicación con ella desde el inicio de este altercado.

Si bien Kel siempre se mostró bastante conectada con su padre y, ante el incidente que sufrió, compartió una fotografía junto a él enseñando su apoyo, esto al parecer habría cambiado.

Recordemos que Hernán Calderón padre hace unos días desistió de la acusación en contra de su hijo de parricidio frustrado, lo cual no habría sido bien recibido por Kel, quien el día de ayer a través de Twitter compartió un emoji de un corazón roto, y ahora a través de Instagram publicó un extenso mensaje.

“Los amigos son la familia que uno ELIGE“, partió señalando en una serie de fotografías. “Se mueren como amo a estas personas, y me quedaron varios afuera porque insta solo me deja elegir de a 10 fotos. Pero los amo de verdad, gracias por tanto estas últimas semanas, por estar aún cuando no quiero que estén, por venir a mi casa, por sacarme a pasear, por dedicarme tanto tanto de su tiempo. Son maximos”, redactó.

La imagen sumó positivos comentarios en donde los cibernautas le dedicaron palabras de aliento: “Fuerza Kel todo pasará”, “Ánimo y fuerza” y “Así es, aunque duela”, fueron algunos de los mensajes.

Aquí puedes ver la publicación: