¿A quién se refiere? Camila Recabarren envió duro mensaje a mujer a través de su Instagram

Una de las principales características de Camila Recabarren es su estilo confrontacional, el cual no ha perdido desde dejó la capital y arribo al norte del país donde se instaló de manera indefinida.

Su lejanía con Santiago y la televisión no han sido impedimentos para que la ex Miss Chile se mantenga desconectada de sus seguidores. Todo lo contrario, la ex “CHV” es una activa usuaria de las redes sociales, donde cada día comparte pequeños momentos de sus vida con sus followers.

En este contexto recientemente publicó una serie de mensajes en donde arremetía, al parecer, contra una mujer. “Vieja sapa. Gente mala. Solo digo eso, tienen puro veneno para dar. Asco sus vidas“, partió señalando en una storie.

Luego continuó: “Tengo entre pena y rabia. Y los muy wnes caen en un juego injusto y básico. Les gusta más la pantalla que a mí, estúpidos“.

Esto no acabó ahí, pues luego en otra postal expresó: “Hipócritas, inconscientes, venenosos, envidiosos y cínicos“.

Finalmente cerró con un potente mensaje en donde redactó: “Pero conmigo no pueden. Yo vivo mi mundo, no molesto a nadie y a esta altura de mi vida no paso a llevar a nadie y trato a todos por igual, con el mismo respeto. Tengo gente real al lado“.

Aquí puedes ver las publicaciones de Camila Recabarren: