“Fue un desacierto mío”: Don Francisco y su profundo mea culpa por fijar meta en “Vamos Chilenos”

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo la campaña “Vamos Chilenos“, evento liderado por Mario Kreutzberger que logró recaudar más de 16.400 millones de pesos.

Esta cruzada solidaria tenía como objetivo ir en ayuda de los adultos mayores, quienes han sido los más afectados por la pandemia de Covid-19 en el país.

No obstante, el reconocido animador realizó un profundo mea culpa a través de una entrevista, por el hecho de fijar una meta de 30 mil millones de pesos, la cual no fue alcanzada.

“Quizás no fue apropiado hablar de una meta. Ahí tiré yo con mis colores“, reconoció en entrevista con El Mercurio.

Posteriormente, expresó que “fue un desacierto mío por la emoción“, en entrevista con La Tercera.

“Yo no tenía clara la cifra que se necesitaba tampoco en ese momento, pero en la emoción de la partida… Uno tiene que reconocer a veces que era un desacierto, porque no teníamos meta y no le habíamos dicho a nadie lo de meta. La meta era poder atender a las 80 mil personas y las atendimos”, agregó el reconocido conductor de televisión.

Además, realizó un mea culpa por la fecha en la que se desarrolló el evento, ya que fue en plenas Fiestas Patrias: “Sabíamos que esta fecha tenía esta dificultad, pero siempre pensamos que podíamos ser una buena compañía”.