“Karen Paola voy a ser por siempre”: Karen Bejarano se refirió al “regreso” de su antiguo nombre artístico

A pesar de que actualmente se le conoce como Karen Bejarano, el inicio televisivo de la comentarista.y cantante inició en el en el programa juvenil “Mekano” de Mega, en donde se le conocía bajo el pseudónimo de Karen Paola.

Si bien la intérprete se mantenía alejada de la música desde al menos el 2012, cuando lanzó su último single, todo parece que este fin de año regresó con todo, luego de que realizara una colaboración con Agustín Junior, canción que tiene hasta un challenge de baile en las redes sociales.

“Ha sido espectacular este regreso a la música, en realidad estábamos hace mucho tratando de volver, pero habían pasado algunas cosas, como el estallido social y la pandemia, y me lo impedían”, fue parte de lo que expresó la artista en una entrevista con La Cuarta.

Además reveló tener “material guardado hace mucho rato y quisimos partir con este tema, que es bien veraniego y me encanta el estilo urbano. Estamos esperando estas fechas para lanzarnos con todo”.

Finalmente se refirió a su “cambio de nombre”, tras pasar del conocido Karen Paola a su nombre real, Karen Bejarano. “Cuando empecé me conocían como Karen Paola y nunca me molestó, era un mito que me molestaba que me dijeran así”.

Luego precisó: “Siento que Karen Paola voy a ser siempre y cuando tomamos la decisión de volver yo dije vuelvo con mi nombre artístico, porque es como me conoce la gente”.