“No era”: La divertida confesión de Belén tras “encontrarse” con Manuel García

La actriz nacional Belén Mora, realizó una divertida confesión respecto a un supuesto encuentro que tuvo con el músico chileno Manuel García, con quien se encontró en el aeropuerto antes de embarcarse en un viaje hasta uno de sus eventos.

“Qué plancha, esta historia me da vergüenza, pero en 2016 viajábamos harto con el Toto a eventos. No sé si estábamos con él o con productores, la cosa que estábamos en la fila del embarque y de repente veo a Manuel García, el cantante”, comenzó diciendo.

“A mí me carga molestar a los famosos, pero la cosa es que lo veo y estaba a 10 personas antes de mí, lo fui a saludar y le digo: ‘Manuel disculpa, que plancha, me encanta tu música, eres increíble, te admiro’, le pedí si nos podíamos sacar una foto y nos sacamos la foto”, agregó.

“Volví a mi lugar y le dije al Toto que viera la foto que me había sacado y el Toto me dice: ‘ese no era Manuel García’ y me quería morir”, agregó entre risas.

“Creo que le di tanta pena que se sacó la foto conmigo, nunca fue Manuel García. El hueón me miraba arriba del avión y yo con cara de que me quería morir”, cerró.