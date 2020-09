“¿Tendrías más hijos?”: Millaray Viera se refirió a agrandar su familia y rompió mitos en Instagram

El día de ayer la conductora de “Yo Soy”, Millaray Viera, enseñó una vez más lo conectada que está con sus seguidores de Instagram tras realizar un “Preguntas y Respuestas”, donde terminó con diversas dudas de los cibernautas, refiriéndose por ejemplo a si tendría otro hijo.

Así, a través de múltiples stories, sostuvo se refirió al matrimonio, luego de que un usuario le preguntara si creía en el matrimonio “para toda la vida”.

Ante esto respondió: “Creo que no hay nada que creer porque de hecho existe. Hay gente que se casa de por vida. Ahora, yo personalmente, no creo que deba ser así porque sí, soportando cualquier cosa. Que dure lo que tenga que durar, mientras exista el mismo amor y el mismo marco ético y mientras no haga daño. Salir de una relación abusiva por ej. es un triunfo, no un fracaso. Salir de una relación sin amor, también“, fue parte de lo que replicó la joven.

Otro cibernauta le consultó si tendría más hijos, ante lo cual la comunicadora fue bastante clara: “Nones. Siempre me imaginé con 2. Uno en cada mano. Además mi pololo tiene 3, tenemos suficientes“, sostuvo.

Finalmente derribó un mito que rondaba sobre el tamaño de su pie. “Es verdad que calzas 42??“, le consultaron, ante lo que Millaray Viera rió: “Jajajaja no! es como un mito? Me hago pipí de la risa. Calzo 39/40 (mido 1.74)“.

