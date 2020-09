Así es la rehabilitación de Mauricio Medina: permanece en silla de ruedas tras operación al pie

El comediante Mauricio Medina, más conocido como “El Indio”, enfrenta complejos momentos de salud debido a la diabetes que padece hace años.

Ahora, en una entrevista con LUN, entregó detalles de su alta el pasado 31 de agosto, luego de que se sometiera a dos cirugías de limpieza quirúrgica, de la cual le extrajeron seis centímetros de largo y cinco centímetros de profundidad de la planta del pie derecho, por lo cual ahora utiliza silla de ruedas y recibe curaciones tres veces por semana.

“Estuve mal, pero ya no, y quiero reírme de la situación. No me he podido levantar con el pie derecho, y para el 18 pude bailar solo un pie de cueca“, fue parte de lo que soltó el comediante, que se prepara para su primer show online que se realizará el 1 de octubre a las 22 horas.

Respecto al problema de salud que enfrentó: “Llegué al hospital con un coma diabético. Eso me sirvió para dejar de fumar y estar un poco más tranquilo. Estoy con una dieta más o menos estricta. No como nada que tenga harina, azúcar o sal. He bajado 10 kilos. Pesaba 102 y ahora estoy en 92. Tengo que bajar nueve kilos más. Voy a quedar como DiCaprio“.

