“Habré llorado tres horas”: Yazmín Vásquez relató cómo se enteró que se encontraba embarazada a los 5 meses de pololeo

La animadora Yazmín Vásquez narró cómo fue que se enteró que se encontraba embarazada de su primera hoy, que hoy tiene 13 años, cuando solo llevaba 5 meses de pololeo.

Esto ocurrió en conversación con el programa online que conduce Martín Cárcamo, “Almorzando con el rubio”, donde detalló que notó esto cuando comenzó a sentir dolor en sus senos.

“Le digo a Andrés: ‘¿Sabes qué? Capaz estoy embarazada’. ‘No’, me dijo, ‘¡Imposible!"”, sostuvo la periodista de 46 años.

En esto, la integrante de “Milf” narró que le pidió a su pareja que le comprara un test. “Él me dice ahora: ‘Yo fui con un relajo, porque jamás pensé que ibas a estar embarazada“, relató.

Tras realizarse la prueba, Vásquez la dejó en el baño. “Tengo arcadas, tengo miedo de ir a verlo”, a lo que su pareja le respondió que él iría a verlo. Luego vio la prueba y dio positivo, lo cual fue rechazado por Yazmín. “No, no, no, está mala (…) anda y cómprate otro“, le pidió a su pareja en la oportunidad.

“Va, vuelve, lo compra, lo hacemos. Lo vemos, los dos con la cuestión en la mano y me dice: ‘Estás embarazada’. Y yo le digo: ‘No, esto no puede ser‘”, relató a Martín Cárcamo entre risas.

Luego confesó que no lo tomó nada bien: ““Me volví loca, me largué a llorar. Debo haber estado llorando tres horas“, mientras que su pololo le decía que la amaba, y que se haría cargo del bebé.

Por otro lado sostuvo que tuvo temor de contarle esta noticia a sus padres: “Tenía miedo de decirle a mis papás que había quedado embarazada sin estar casada y todo eso“.

Aquí puedes revisar el momento: