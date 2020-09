“Pancho” Saavedra sacó la voz en su programa “Socios” ante “mito” que lo vincula a Sergio Lagos

En una nueva emisión del programa “Socios”, el animador Francisco Saavedra aclaró los rumores que lo vinculan sentimentalmente al periodista Sergio Lagos.

Esto, luego de que Jorge Zabaleta -en un programa anterior- mencionara el “mito de la tinaja”, el que se refiere a una íntima escena sexual que habría tenido “Pancho” con otra persona.

Ante esto y en un nuevo capítulo, Francisco aseguró que, a raíz de las palabras del actor, todos preguntaban por el “mito de la tinaja”.

Según “Pancho”, a Jorge Zabaleta lo llamaron para contarle que Saavedra habría estado con Sergio Lagos en una tinaja, lo que negó rotundamente.

Tras esto, Pedro Ruminot aseguró que “yo sabía el mito antes de que tú me lo contaras, es un mito urbano Pancho, todo el mundo lo sabe. Sergio Lagos es caliente el hombre y en épocas de soltería, hace 15, 20 años atrás ¿por qué no?”.

“Ya esa bien, pero nada que ver conmigo“, sostuvo el animador de Canal 13. Asimismo, explicó que “yo trabajé con Sergio Lagos, yo he dormido con Sergio Lagos, yo he tenido borracheras con Sergio Lagos, yo he amanecido con Sergio lagos, me he curado con Sergio lagos, yo me he volado con Sergio Lagos”, declaró, aludiendo a que no habría ninguna otra intención con el periodista.

Escucha acá sus declaraciones: