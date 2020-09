Sin filtro: Alison Mandel explicó por qué no enseña el rostro de su pequeño hijo en las redes sociales

Fue en marzo de este año cuando Alison Mandel se transformó en madre, y a través de las redes sociales ha compartido estos nuevos pasos, pero siempre con precauciones.

Si bien la comediante ha publicado fotografías de su hijo Baltazar, siempre le tapa el rostro al pequeño, lo cual sería una decisión consciente de Mandel.

La pareja de Pedro Ruminot en más de una oportunidad ha explicado por qué toma esta decisión, pero en cada postal con su pequeño algún cibernauta le consulta sobre esta decisión.

“Por qué muestras el cuerpo de tu hijo pero no su cara? No le veo mucha diferencia sabí“, fue uno de los comentarios que recibió recientemente y que Mandel respondió sin filtro.

“Porque no le he podido preguntar si quiere que la muestre o no. Y la gente es muy re culia a veces“, redactó la comediante a través de sus stories.

Aquí puedes ver algunas de las publicaciones que ha compartido con el menor:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alison Mandel (@alisonmandel) el 1 de Ago de 2020 a las 6:24 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alison Mandel (@alisonmandel) el 15 de Sep de 2020 a las 3:59 PDT