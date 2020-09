“No confiaban en mí”: “Pancho” Saavedra reveló cómo fue su compleja llegada al programa “Lugares que Hablan”

El animador Francisco Saavedra reveló cómo fue su compleja llegada a la conducción del programa “Lugares que hablan” de Canal 13, espacio donde obtuvo gran popularidad entre sus fanáticos.

Según comentó en su espacio “Socios“, que conduce junto a Pedro Ruminot, “todo coincidió. El día en que yo empecé a hacer Lugares que Hablan, ese día dijeron que se acababa Alfombra Roja. Ese día yo iba viajando a Pichilemu, y en el camino me avisan que la hermana de mi mama se murió”, contó.

En este sentido, explicó que “yo dije todo tiene sentido, la muerte, el renacer, y yo dije, claro, como que se murió una etapa de mí cuando se terminó Alfombra Roja y nací de nuevo, y era lo que yo siempre había querido. Si yo cuando estaba en los últimos capítulos de Alfombra Roja yo decía, ‘ya no soporto un año más en esa hue… no puedo"”.

Asimismo, explicó que a su madre nunca le gustó su trabajo en aquel programa, y que él nunca se pudo desligar de ese estigma que tenía la gente por desempeñarse en un espacio de farándula. Incluso reveló que “me había ganado 3 Copihues de Oro como mejor opinólogo, más encima, era como que no me podía desmarcar”.

“Yo tengo que ser súper honesto y aquí la que empezó a meter mi nombre es la que hasta el día de hoy es mi productora, Carla Bórquez”, reveló.

“La Carlita Bórquez ella le empezó a decir a la gente del área de reportaje, ‘oye prueben a Pancho Saavedra’, porque en ese tiempo no confiaban en mí, como que yo tenía la tinta de la farándula, me tiraban para el lado, chao conmigo y ahí ella que me quiere mucho, me llama por teléfono y me dice pancho te van a llamar ahora y tú di que sí”, relató.

“Y fue heavy cómo tomar una decisión puede hacer que tu vida cambie para siempre”, sostuvo finalmente.