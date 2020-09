“Soñada”: Nicole Moreno encantó a sus seguidores con sensual baile donde mostró sus extensiones

La modelo Nicole Moreno tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y no deja de sorprender a sus fanáticos.

Esta vez impactó con unas extensiones que mostró al bailar frente a la cámara con el lema “Que todo fluya”.

Los “me gusta” llegaron a más de 45 mil en pocas horas y “Luli” se llenó de halagos: “Cada día más linda”; “Divina”, “Soñada”; “sigue así no más pa delante que pa tras no rinde”, “Más bella no puedes ser😍”, “Que linda las extensiones, hermoso color @nicolelulichile“, “Se ven muy naturales las extensiones”.

Revisa la publicación: