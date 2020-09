“No se lo doy a nadie”: Con impactante fotografía Leandro Martínez reveló que enfermó de Covid-19

“Han sido días de desconcierto, dolor, amargura, pena, frustración, desesperación, una sensación indescriptible. Tomamos todos los resguardos habidos y por haber, tanto por nosotros y sobre todo por nuestras hijas, no salíamos aun cuando nuestro lugar de origen no estuviera en cuarentena para evitar cualquier riesgo, si lo hacíamos eran para cosas puntuales, básicas y necesarias”, escribió el ex integrante del programa Rojo en la publicación.

“De un momento a otro perdí el olfato y gusto atribuyéndolo a la alergia que todos los años me pone mal. Luego comenzaron fuertes dolores de cabeza, cuerpo, ojos, dormía noche y día, un cansancio brutal. Debido a una actividad que tuve que realizar me hicieron 2 test rápidos que arrojaron que no tenía nada, seguía creyendo que era la alergia. Hasta que un día no podía más con todo y le dije a mi esposa que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía COVID 19“, reconoció Leandro.

El cantante señaló que sintió un miedo terrible y mucha vulnerabilidad frente al diagnóstico, sin embargo indicó que enfrentan la enfermedad con todas las medidas médicas disponibles. Además, explicó que él y su familia son controlados por personal de salud de la Municipalidad de Calera, comuna donde reside.

Por otra parte, Leandro dijo que no saben cómo se contagiaron y que lo más duro de la enfermedad es mantenerse alejado de sus hijas —quienes presumiblemente no están contagiadas— a quienes solo puede ver a través de un ventanal.

“Cuídense que esto no es un chiste, y cuidemos a nuestros seres queridos. Gracias por sus mensajes y a todos los que están preocupados por nosotros los queremos”, cerró el cantante.