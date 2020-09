Rodrigo Herrera entregó detalles de su polémico quiebre matrimonial: “Las cosas fallaron por ambas partes”

La vida laboral de Rodrigo Herrera no ha sido el único cambio en la vida del periodista, que salió de Mega hace un tiempo. Su vida íntima también sufrió de duras modificaciones, ya que se encontraría en proceso de divorcio.

Recordemos que su matrimonio hace algún tiempo se vio visto en una polémica, luego de que Tatiana Merino acusara en el programa “Primer Plano” que el periodista “ocultaba su matrimonio” con Denisse Flores.

“Estoy sano de todo lo que pasó con mi matrimonio. Llevo dos años separado. El tiempo es un buen aliado para cerrar los ciclos“, sostuvo ahora el comunicador con LUN.

Por otro lado el periodista recordó que cuando su relación llegó a los programas de TV, fue doloroso. “Hay un dolor de lo que sucedió. Esto es 50 y 50, así que las cosas fallaron por ambas partes. Las cosas pasan por algo (…) todo el mundo ha fracasado emocionalmente y ha cometido errores. Por eso digo que acá el asunto es de dos“.

Sobre la relación que mantiene con Denisse, señala que todo acabó. Solo lo llamó una vez para ofrecerle disculpas y luego lo contactó por un cuadro que se le quedó.

Otro aspecto polémico fue la demanda por pensión alimenticia, el cual Herrera señaló que está resuelto. “Me demandó por pensión alimenticia de su hijo. Eso no lo entendía, porque no es mi hijo. Al final todo quedó aclarado, aunque a veces la gente no se informa y te encara. Muchos decían que tenía que responder por mi hijo, pero no era mi hijo“.

Finalmente se refirió a los momentos incómodos que vivió: “Aparte de la situación y los malos ratos, fue ver especulando del tema a varios colegas. Hablaban sin preguntar. Eso me decepcionó, pero estoy bien. Ahora hay que ver que el proceso de divorcio termine por el bien de los dos. Espero que ambos estemos bien. Jamás le he deseado mal a nadie”.