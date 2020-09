Fran García-Huidobro expuso desconocido “encontrón” con Ignacia Allamand: “Me pegó la media parada de carros”

La animadora de “Sigamos de Largo”, Francisca García-Huidobro se refirió a un desconocido “encontrón” que tuvo con la actriz Ignacia Allamand, lo cual fue revelado en una conversación que mantuvo con Marcela Cubillos y Andrés Allamand.

“Me pegó la media parada de carros”, expresó la conductora del programa nocturno de Canal 13, luego de que esta les preguntara a los invitados si alguna vez han tenido problemas, en especial con sus hijos, debido a que son figuras públicas. “¿Han pagado alguna culpa por ser hijos de ustedes, simplemente por el apellido que tienen?“, señaló Huidobro.

“A los tres míos, yo creo que les sale más fácil porque no tienen el apellido de uno. Pero, en general, lo toman con bastante sentido del humor todo. No están ni sufriendo porque a uno lo ataquen ni porque lo critiquen“, partió señalando Cubillos, lo cual dista de la experiencia que ha vivido su esposo.

En este contexto Allamand expresó: “Lo que pasa es que ‘Allamand’… Los míos se llaman de una manera. Nosotros somos solo una familia, es solo un apellido. Y hay veces, particularmente en las redes, las redes son a veces tan hostiles, tran agresivas (…) y eso le rebota a mis niñitas“.

Tras esto, Fran García-Huidobro recordó el conflicto que tuvo con la hija mayor del ministro Allamand: “Una vez me pegó la media parada de carros la Ignacia a mí (…) “Estaba hablando de ella en Primer Plano y dije ‘bueno, y además es hija de Andrés Allamand‘. Y me encontré con ella y me dijo ‘¿Qué tenís que andar diciendo quién es mi papá? Como si yo no fuera una persona única y exclusiva‘. No me quedó otra que pedirle disculpas. Tenía toda la razón”.