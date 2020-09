“No me sé mover en modo ninja”: La peculiar “disculpa” de Begoña Basauri a su pololo

La actriz Begoña Basauri es una activa usuaria de Instagram, plataforma en donde comparte múltiples partes de su día a día con sus seguidores, así como programas online en los que participa.

Su vida personal no se queda fuera de la plataforma, luego de que recientemente compartiera una postal junto a su pareja, en donde desclasificó una curiosa revelación.

“Hola! Te desperté a las 5am porque no me sé mover en modo ninja por la casa, pero sé que viste esta foto y te acordaste que lo pasamos súper bien juntos y ya no me odias tanto @sebastianundurraga“, redactó la ex “Mucho Gusto”, junto a una postal en donde posa con Sebastian Undurraga.

La publicación sumó positivos comentarios, en donde los cibernautas señalaron que hacían muy linda pareja.

Aquí puedes ver la imagen: