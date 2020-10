“Críticas como vaca, asquerosa y horrenda”: Antonella Ríos desclasificó los “ataques” que recibió durante el Festival de Viña y Faloon solidarizó con ella

View this post on Instagram

#tbt de una alfombra roja en viña Los comentarios de esos años eran descarnados y muy frívolos también Yo me pregunto cuantos se golpean el pecho y ahora hablando de respeto? Críticas realmente muy destructivas como #vaca #asquerosa y #horrenda fueron parte del cóctel del día , principalmente mujeres Será que esos son comentarios cuidados y con argumentos para referirse a una persona que no está dañando a nadie ? Apelo a revisar lo que uno dice y con la violencia que lo emite Hay mucha gente que está reconstruyéndose para que a través de un comentario malintencionado destruyas el camino recorrido Seamos más empáticos pero sobretodo tener conciencia que las opiniones deben ser para aportar y no como un gesto agresivo de poner la pata encima 🤜🏻🤛🏻