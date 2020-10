Incómodo momento en “Yo Soy”: Participante realizó particular reclamo y Cristián Riquelme reaccionó

Un extraño e incómodo momento se vivió durante una nueva emisión del programa “Yo Soy”, transmitido por las pantallas de Chilevisión.

En el espacio se presentó Alexis Valenzuela, quien imitó al vocalista del grupo metal Dream Theater, James LaBrie. No obstante, durante su presentación el participante se vio sumamente molesto por un particular hecho.

Al finalizar el show que entregó, el artista recibió una serie de elogios de parte del actor Cristián Riquelme, miembro del jurado: “Gracias por traer rock a este escenario, siempre lo voy a agradecer… Te pareces físicamente, te pareces mucho en la voz… está muy bueno”, dijo el actor sobre la presentación de Alexis.

No obstante, el jurado notó que algo incomodó en gran medida al participante, tanto así que le consultó directamente: “¿Estay enojado?”, le preguntó.

Tras esto, Valenzuela explicó que le molestó el humo que se arroja para empezar las presentaciones, y que éste le afectó su garganta.

Ante esto, Riquelme lo interrumpió y expresó: “Oye, acaba de estar Sandro, cantando que tiene un amigo puma y no dijo nada del humito. Tú eres James LaBrie, de Dream Theater”.

“James LaBrie canta con frío ahí en San Francisco, con -2 grados y se baja una de whisky…. no me hagas apretar el (botón) rojo. Mejor le daré el paso (a Myriam Hernández). No guatís poh, si cantaste bien“, agregó el actor.

Finalmente, los otros jurados conformados por Myriam Hernández y Antonio Vodanovic cuestionaron su presentación y lo enviaron a los duelos de eliminación.