“Lo quiero transparentar”: Daniel Fuenzalida agradeció en vivo apoyo de JC Rodríguez en complejo momento

Hace algún tiempo que el animador Daniel Fuenzalida se ha enfrentado a difíciles momentos debido a la compleja situación de salud que enfrenta su madre, luego de que diera positivo al Covid-19.

Esto provocó que se ausentara durante dos semanas del programa que conduce en TV+, “Me Late“, regresando recién el pasado lunes, donde señaló que la situación de su madre no ha mejorado del todo.

“Son dos horas que me van a servir para desconectarme, como terapia que me hará muy bien. Obviamente siempre centrado en mi mamá (…) Ella me lo hubiera dicho: ‘Tienes que estar trabajando“, fue parte de lo que sostuvo el animador.

Por otro lado el conductor también agradeció las palabras de apoyo que ha recibido durante este tiempo, sin querer nombrar a las personas. No obstante este miércoles realizó un contacto con el animador Julio César Rodríguez, respecto a un posible cambio de estación.

El rostro de CHV negó haber tenido conversaciones con otros canales, señalando que durante estos días solo ha hablado con Daniel Fuenzalida.

Respecto a esto último, el conductor de “Me Late” aprovechó la instancia para agradecer el apoyo que le ha brindado JC Rodríguez durante este tiempo en donde su madre enfrenta un complejo estado.

“Yo por respeto no doy nombres, pero ya que lo dices Julio te quiero agradecer por todo el apoyo que me has dado por la situación que estoy viviendo, pero de verdad muchas gracias. No lo quería decir porque no me gusta contar la intimidad de los gestos de cada uno, pero ya que lo dices al aire lo quiero transparentar. Muchas gracias por el cariño Julio”, expresó Fuenzalida, palabras que fueron recogidas por JC Rodríguez, quien cerró: “No amigo, no hay de qué“.