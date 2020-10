Chiqui Aguayo reveló costoso regalo que le hizo María Luisa Godoy para su cumpleaños: “La tengo enmarcada”

La humorista chilena Daniela “Chiqui” Aguayo, reveló que la animadora del Festival de Viña del Mar y del matinal de TVN, Buenos Días a Todos, le realizó un costoso regalo en uno de sus cumpleaños.

En un Live de Instagram, la humorista aseguró que “el año pasado en el matinal todos mi hicieron regalo, se hacían en pantalla y era plata de su bolsillo, no te lo pasaban desde producción”.

“La María Luisa (Godoy) me regaló una chaqueta hermosa, me gustó no por lo que costaba, sino que era bonita; no cachaba la marca y me puse a ver en internet de quién era”, agregó.

“La chaqueta costaba 180 ‘lucas’, la tengo enmarcada, se pasó fue súper rajada”, cerró.

