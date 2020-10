"Yo corriendo en los pasillos de CHV detrás del hu... pa" pegarle": Pedro Ruminot recordó sus polémicas con el equipo de "Primer Plano"

En un nuevo capítulo del programa “Socios” del animador Francisco Saavedra por Instagram Live, el comediante Pedro Ruminot recordó algunos episodios que vivió con “El Club de la Comedia” en Chilevisión.

Para comenzar, hizo memoria de un polémico discurso que lanzó en la premiación de unos premios TV Grama.

“Yo en TV Grama recibí un premio porque el Club de la Comedia ganaba todos los años…. Hice un discurso para defender a Stefan. Y me gané un pich… después de la gerencia del canal”, dijo en primera instancia.

Se refería a la polémica que mantenía el año 2011 Jordi Castell con Stefan Kramer, cuando Jordi era animador del espacio. El fotógrafo presentó una demanda por injurias contra el comediante, por hacer imitaciones de su persona con el personaje “Flordi Pastel” en distintos espectáculos, en los que se hacía una referencia burda a la condición sexual de Castell. Finalmente, las partes llegaron a acuerdo.

“Tenían un atado con Stefan no me acuerdo por qué era y yo salí agradeciendo el premio por el Club de la Comedia, yo era el director del programa. Y agradecí, ‘quiero decir también que la gente y blablabá…’. Hice pico a Primer Plano, defendí a Stefan y hubo un silencio… y fue como ‘ctm qué estoy haciendo, no puedo dejar de hacerlo’ y me inmolé no más. Al otro día, el Director Ejecutivo del canal y el gerente de programación…”, resumió el comediante.

Respecto a Kramer, dijo que “ni siquiera éramos amigos pero encontraba injusto lo que le estaban haciendo”.

Pero eso no fue todo. “Yo ya tenía una historia con Primer Plano”, le dijo Ruminot a Saavedra.

“Cuando yo partí en la tele y estaba enfermo de cáncer, hicieron un especial donde contaron que yo tenía cáncer, era como especial del Club de la Comedia. Y de repente los animadores dicen: Sabemos Pedro que tienes cáncer. Y ya, hablamos… y pasaron como dos años e iban a hacer un especial que no era Primer Plano pero era el mismo equipo, para un programa con famosos con cáncer”, comenzó explicando.

“Querían sacarle una cuña a mi abuelita dos años después que ya estaba sano para que hablara de que su nieto tenía cáncer“, dijo indignado.

“Yo estaba sano y fui a hablar con el hueón. Que queremos tener la cuña. Qué me importa a mí. Lo putié, lo salí persiguiendo… te voy a sacar la chucha. Se fue corriendo, se escondió en el casino“, contó.

“Imagínate yo corriendo en los pasillos de CHV detrás del hueón pa pegarle“, cerró entre las carcajadas de Pancho Saavedra.