El bloqueo que sufrió Claudia Miranda tras quedar cesante y que superó con nuevo emprendimiento

Fue en febrero de este año que Claudia Miranda debutó como una de las coach del estelar de Canal 13 “Bailando por un Sueño“, el cual debió suspenderse debido a la pandemia del Covid-19.

Esto dejó a la bailarina sin trabajo, lo cual la llevó a pasar “momentos complicados, estábamos súper afligidos porque teníamos que seguir pagando la universidad de mi hijo y el colegio de mi hija”, relató respecto a sus hijos Bruno de 18 años y Amanda de 12.

“Tenemos algunas deudas, igual que todos, que no perdonan y hay que seguir cumpliendo. Nos comimos nuestros ahorros”, relató a LUN.

En este sentido, la reinvención fue el único camino, aunque le costó: “Mi cabeza se bloqueó porque buscaba algo que hacer y no se me ocurría. Lo único que sé es bailar”, sostuvo la artista de 52 de años.

Tras esto, una amiga la incentivó a realizar clases de baile a través de Zoom, idea que finalmente fue recogida: “Una muy buena amiga me dijo que me dejara de tontear y me armó una clase de un sábado para un lunes. Estaba asustada, pero ahora estoy súper agradecida de ella, porque gracias a su presión me obligué a partir“, detalló Miranda.

Y este nuevo emprendimiento tuvo éxito, ya que la ex coach cuenta con casi 60 alumnos en sus clases, las cuales parten en un valor de dos mil pesos.

“Son valores accesibles por la pandemia. Al principio me cuestioné harto cuánto cobrar, estoy usando tarifas acorde con lo que cobra un gimnasio“, cerró.

Aquí puedes ver una publicación donde promociona sus clases: