El duro round entre Monserrat Álvarez y Javier Macaya: “Hay una crisis de corrupción”

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se vivió un tenso debate respecto a la responsabilidad del Carabinero con el menor de 16 años que hacia el río Mapocho desde el puente.

En este sentido en el espacio estuvieron invitados el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, el senador del partido Socialista, Álvaro Elizalde y el parlamentario de la UDI de la Cámara Baja, Javier Macaya.

Quien defendió con fuerza a la institución fue Javier Macaya. “Nosotros tenemos que hacernos cargo. Carabineros hace unos años atrás era la institución mejor evaluada de Chile”, partió señalando el UDI.

Tras esto, Álvarez interrumpió sus palabras, expresando: “Lamentablemente Carabineros era una institución muy bien evaluada y esa evaluación pasó a ser mala por culpa de Carabineros y ellos tienen un tema de corrupción que es gravísimo. Si se han robado durante años platas a montones. Son 120 los carabineros procesados”.

A pesar de este argumento, Javier Macaya continuó con su defensa: “No significa que sean todos los carabineros. La sigla ACAB que tú ves en diferentes partes de la ciudad dice que todos son bastardos. Eso me parece que no corresponde”.

Las palabras no fueron aceptadas por la conductora del espacio, quien recalcó que toda la imagen de la institución se ‘caía al piso’: “Obviamente que eso deja en cuestión la institución entera. Yo sé que todos no fueron, pero cuando hay 120 carabineros que durante 10 años se robaron la plata de todos los chilenos es un eufemismo decir: ‘Oye no queremos afectar toda la imagen de carabineros’, por supuesto que la imagen de Carabineros para la ciudadanía se viene al piso“.

En esta misma línea Álvarez cerró: “Estamos viendo que parece ser que el encubrimiento es una práctica habitual. Si se hace con mucha liviandad. Se llama a fiscalía cuatro veces distintas para dar la versión de Carabineros. Se cambian versiones como si nada pasara. Entonces claro que hay Carabineros que están por vocación, pero hay una crisis de corrupción”.

Aquí puedes revisar los fragmentos: