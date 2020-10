“Me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos”: Patricia Maldonado aborda su desvinculación de Mega

La animadora Patricia Maldonado se refirió a su salida de la televisión, y específicamente a la desvinculación que sufrió del matinal “Mucho Gusto” de Mega.

Fue en su programa “Las Indomables”, donde Maldonado junto a Catalina Pulido abordaron el contenido que se emite en la televisión chilena.

En este sentido, Pulido explicó que “es mediocridad, de verdad lo encuentro raro, ¿cómo no va a ver más tema en el mundo?”.

Además, expresó que “por eso no entiendo por qué van a recontratar. Ya no existe la grúa televisiva”, dijo, agregando que “nosotras tuvimos la suerte de vivir los mejores años de la televisión chilena”.

Tras esto, tocó el turno de Patricia de hablar, quien indicó que “gracias a la vida, y nos fuimos en el momento preciso. Yo soy una bendecida del cielo, me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos, yo salí en el mejor momento porque salí con una sintonía la raja“, declaró.