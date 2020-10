"Con todo el respeto...": Patricia Maldonado recuerda a grandes humoristas chilenos y los compara con los actuales

La animadora Patricia Maldonado recordó a grandes humoristas chilenos -algunos que ya fallecieron- en una nueva emisión de su programa “Las Indomables”, espacio donde comparte con Catalina Pulido.

En este sentido, la animadora trajo al recuerdo nombres como Daniel Vilches, Eduardo Thompson y Chicho Azúa, entre otros.

“Para mí la mejor época de humoristas cómicos, no he visto a ninguno otro, es la de Daniel Vilches, Chicho Azúa, Eduardo Thompson y Jorge Cruz. No hay ese estilo, no hay ese género, con todo el respeto, no lo encuentro en los humoristas jóvenes, tienen otro estilo de humor“, sostuvo Maldonado.

En esta misma línea, la exrostro de Mega relató una curiosa anécdota vivida con algunos de estos recordados humoristas: “Yo recuerdo haber estado embarazada de mi hija, de la Patricia Andrea, y fui a ver una revista a Viña, donde estaba Thompson, estaba Jorge Cruz, estaba la Paty Cofré, y te juro que era tanto lo que yo me reía que tuvieron que parar un minuto para decir ‘tráiganle agua a esta mujer o va a tener la guagua aquí’“, recordó.

“Es que era una talla detrás de otra, sin ocupar la grosería ni la política”, complementó Maldonado.