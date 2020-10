Pamela Díaz aseguró que no habla con ningún “ex”: “No les digo feliz cumpleaños y ellos tampoco”

La animadora Pamela Díaz realizó una particular confesión durante su programa “Socias”, transmitido a través de la plataforma de Instagram.

En conversación con Belén Mora, la animadora fue consultada sobre la relación que mantiene con sus ex parejas. “¿Tú no te llevas bien con tus ex?“, le consultó la comediante a la animadora. Ante esto, Pamela respondió que “no, con ninguno, o sea hablo lo justo y necesario por los niños, nada más amiga“, confesó.

Posteriormente, Belén volvió a consultar si “¿con el papá de la bendición te hablas?”, siendo respondida por Díaz quien señaló que “lo justo y necesario“.

Asimismo, indicó que “yo no le digo feliz cumpleaños a mi ex, y ellos tampoco”. “¿Pero ellos cacharán que te cambiaron por alguien peor?”, lanzó la comediante, sacando carcajadas en la conductora de televisión.

“No, si no es que me cambiaron, yo creo que el problema son ellos amiga o fui yo que elegí mal“, declaró finalmente Pamela.