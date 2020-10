Festival de Viña 2021 sigue en pie: estarían buscando alternativa para su realización y streaming no se descarta

El día de ayer se vivió un nuevo capítulo que involucra al Festival de Viña del Mar, luego de que la alcaldesa Virginia Reginato se reuniera vía Zoom con los concejales y miembros de la Comisión del Festival, para informarles de manera oficial sobre la petición de Canal 13 y TVN de suspender la edición 2021.

En este contexto Reginato se refirió a un acuerdo que habría llevado con los canales “para permitirles desarrollar en base a su experiencia y profesionalismo una alternativa modo covid, con absoluta libertad”.

Por otro lado el miembro de la Comisión Festival, Jaime Varas, sostuvo que hasta el momento no se ha evaluado suspenderlo. “Esto no es por un interés político o económico específico sino por el bien de la ciudad y del propio Festival de Viña, ya que no queremos romper con su historia de más de 60 años“, sostuvo.

El concejal Sandro Puebla narró que una de las alternativas que le solicitó a la alcaldesa fue la realización del certamen virtual: “Sabemos que el Festival tiene una importante fuente de ingresos por el corte de tickets, pero también es un evento que genera mucho interés y auspicios“, señalando que el streaming en una opción viable, dependiendo de las condiciones sanitarias que existan en febrero próximo.

Finalmente Varas señaló que también se baraja la posibilidad de llevar a cabo el certamen en otra fecha. “Una de las fechas que se baraja es septiembre de 2021. No es lo mismo que febrero, donde se está cerrando el verano, pero habría más alternativas de hacerlo por el clima”, narró.

Cambio de condiciones

De acuerdo a El Mercurio, fuentes de Canal 13 y TVN señalaron que licitaron el Festival de Viña del Mar con otras condiciones, por lo que si son modificadas, se deberá realizar un nuevo contrato. Por otro lado, los plazos tampoco ayudan a la realización correcta del Festival 2021, ya que en años anteriores, en septiembre ya se había designado a los animadores y, en esta fecha, la parrilla de artistas confirmados ya esta pública.