Savka Pollak confirmó su coqueteo con la política: esta comuna tendría en mira para las próximas elecciones

Hace algún tiempo se dejó ver las intenciones de Savka Pollak en la política, tema que habría sido reforzado luego de que participara en el programa “Francamente” junto a Francisca García-Huidobro.

La animadora le consultó si estaba interesada en la política, a lo que la periodista respondió con palabras que sorprendieron: “A mí la política para los políticos, pero a mí lo que me gusta mucho y he aprendido durante este último tiempo y que me he nutrido, es el servicio social“.

En la misma línea añadió: “He quedado loca con el trabajo en los municipios, con las mujeres, hombres; y todo el trabajo que significa estar y trabajar para la gente”.

En este sentido Huidobro le preguntó por el rumor de hace unas semanas: “¿Es cierto que existe la posibilidad de que te postules como alcaldesa de Viña del Mar?“.

Pollak finalmente resolvió esa duda, señalando que sí existe esa opción, pero no por la “Ciudad Jardín”, sino que por la comuna de Macul, lo cual haría de forma independiente, pero con apoyo de la UDI.

“Estoy trabajando hace más de un año, estoy en formación de equipos, he tenido muchísimas visitas a terreno. He estado trabajando hace mucho tiempo en esto… pero es en la comuna de Macul en la que estoy enfocada“, explicó.

Finalmente expresó: “Estoy convencida de cuál es mi foco, pueden cambiar las condiciones, pero el foco lo tengo súper claro para dónde“.