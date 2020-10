Billie Eilish agenda su primer concierto global vía streaming

La cinco veces ganadora del premio GRAMMY, Billie Eilish, anuncia los detalles de su primer concierto global en vivo. El espectáculo denominado WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM, se transmitirá el próximo 24 de octubre a través del sitio oficial de Billie a las 19:00 horas de Chile.

Tras la actuación en vivo, quienes adquieran sus tickets podrán acceder por 24 horas al show, en Livestream.billieeilish.com.

Durante este 2020 la artista ha estrenado su nuevo single “my future” ,y “No Time To Die“, canción de la próxima entrega de James Bond, además de anunciar para febrero próximo un documental que será exhibido por Apple Tv+ llamado “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“.

Aquí puedes ver uno de sus últimos videos: