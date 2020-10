La respuesta sin filtro de Yamna Lobos a usuaria que criticó su peinado: "Comentarios así les pueden afectar..."

La artista Yamna Lobos hace algún tiempo que ha empezado a acumular múltiples críticas en las redes sociales debido a su peinado, en donde los cibernautas han asegurado que es “demasiado tenso” o que simplemente no le queda bien.

En este sentido la ex “Rojo” decidió responder a los comentarios que ha recibido, haciendo un llamado al a vez de tener cuidado con lo que se dice, ya que muchas mujeres pueden estar sufriendo de calvicie.

“Hay que pensar que de verdad hay personas que sufren de calvicie y lo pasan realmente mal y que comentarios así les pueden afectar… así que qué tipo de comentario sería?? Gracias a Dios no sufro de nada parecido”, partió señalando Lobos.

Luego continuó: “El moño de ‘vieja’ jajaja me lo haré hasta q me aburra porque a mí me gusta si a los demás no… No me importa”.

Aquí puedes ver cómo luce uno de sus criticados peinados: