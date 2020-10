El round en vivo entre Monserrat Álvarez y Daniel Jadue respecto a pregunta sobre DD.HH. en Venezuela

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se vivió un tenso debate, el cual fue protagonizado por la periodista Monserrat Álvarez y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esto ocurrió luego de que la conductora le consultara sobre el conflicto social y político que aún se vive en Venezuela, y las diferencias que existen en el Partido Comunista sobre este.

Tras esta consulta, el jefe comunal respondió: “Yo a usted, Monserrat, que tanto le interesan los derechos humanos en Venezuela, le pediría por favor que pusiera énfasis en los derechos humanos aquí, se siguen violando“, en alusión la joven de 16 años que fue empujado al río Mapocho.

Luego continuó: “Yo entiendo que para la gente de extrema derecha quiera poner el foco (en Venezuela)“, sumando a que en México y Colombia también han ocurrido violaciones a los derechos humanos.

Álvarez retomó la palabra: “No me impute a mí que no me preocupan los derechos humanos acá en Chile, porque…“, alcanzó a decir antes de ser interrumpida por el alcalde: “Yo hablé de la gente de extrema derecha, no sé si usted se considera (parte de ese sector)“.

Finalmente Álvarez recordó que antes la había emplazado. “Le quiero decir que sí (me importan los derechos humanos en Chile). Gracias por habérmelo preguntado finalmente (…)“, replicó.

Aquí puedes ver el registro: