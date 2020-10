Millaray Viera desclasificó lo mucho que le costó aceptar su sonrisa: “Me avergonzaban”

La animadora Millaray Viera realizó una extensa confesión en Instagram, plataforma donde narró las trabas que tenía con su sonrisa.

Viera narró en la publicación que, durante mucho tiempo, considero que su boca era “defectuosa”, debido a la burla que recibía por el tamaño de sus dientes. “Por mucho tiempo me tapé la boca para reír porque me avergonzaban, muchas veces me molestaron por lo mismo“, fue parte de lo que señaló en la plataforma.

Con el fin de eliminar estos prejuicios, la también actriz compartió una postal en donde enseña su sonrisa y deja ver sus dientes.

“El día que tomamos las fotos para esta campaña, con Tomás (el fotógrafo) conversamos mucho rato acerca de cómo nuestras ‘imperfecciones‘ serán cada vez menos vistas y como tal, se transformarán en algo muy bien visto en el mundo de la publicidad y la moda, porque son reales, no hay nada de malo en ellas y representan a muchos”.

Allí confesó: “Por mucho tiempo me tapé la boca para reír porque me avergonzaba (…) me llegaban mensajes recomendándome reír menos (¿¡Pueden creerlo!? ¡Reír menos para verme más linda!)“.

Finamente cerró con: “De todo corazón les digo, ¡las amo! Me río con toda la cara, me río con mis patitas de gallo, mis marcas en la piel y mis dientes enormes. Porque si hablamos de belleza, no hay nada más bello que reír“.

Aquí puedes ver su potente publicación: