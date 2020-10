“¡Qué rápido crecen!”: Hija de José Miguel Viñuela dejó a todos pidiendo baberos con este look

El animador José Miguel Viñuela no ha dejado de compartir fotos y videos de su hija Clara, desde que nació en mayo de 2019.

De esta forma, sus más de 1,5 millones de seguidores lo llenan de “me gustas” y se encantan con sus publicaciones, como en esta última vez donde mostró a Clara con un vestido rosado.

“Mi bailarina de ballet… Un babero urgente por favor!!!!“, escribió el animador de Mega.

“Baberooo para todos! Preciosa. Que rápido crecen JOSE ❤️”, “En vez de babero te enviaría una sábana súper king jajajajjaj, es hermosa”, “Ay no! así no se puede🤤”, “Ahhh no!! Ahora si que sabras lo que es babear literalmente”, escribieron sus seguidores.

