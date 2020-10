Diego Casanueva dio a conocer su nueva vida lejos de la TV: “La actuación es una carrera inestable”

Ha sido un largo tiempo fuera de las pantallas para el actor Diego Casanueva, pero aún se recuerda en producciones como “Cómplices”, “Corazón de María” y por interpretar a José Miguel Carrera en la serie “Héroes”.

Sin embargo, la televisión está fuera de sus proyectos en la actualidad, ya que gracias a su amor por la naturaleza se reinventó y hoy trabaja con plantas en su emprendimiento “Proyecto Selva“.

“Me maravillé desde chico con ellas y especialmente con los árboles. Me llamaba la atención cómo iban cambiando durante el año”, aseguró el actor de 40 años al diario Las Últimas Noticias.

Tras la apertura de su proyecto, Casanueva reconoció que le ha ido muy bien creando jardines y ambientes verdes en hoteles, restaurantes y tiendas. “Empecé cursando talleres y laboratorios, sobre todo cosas más técnicas como riego, iluminación y especies de plantas”, aseguró.

Si bien en un comienzo cometió algunos errores, con el tiempo ha ido perfeccionándose. “Así pasé de hacer terrazas y balcones a azoteas a hacer el jardín de una casa y asumir proyectos más grandes”, destacó el actor.

Asimismo, comentó que cuando lo requiere, subcontrata a un equipo técnico de construcción de jardín, de iluminación y riego. Sin embargo, la mayoría del tiempo trabaja en solitario.

Ver esta publicación en Instagram Jardín J.A va tomando formas y colores para contarnos que todo es posible. Una publicación compartida de ProyectoSelva (@proyectoselva) el 10 Oct, 2020 a las 9:13 PDT

“Me toca mucho trabajar también con interioristas. Es un mundo en el que uno trabaja con amor y disciplina, son desafíos. A las plantas uno les tiene que preguntar de dónde provienen y de acuerdo a eso se van

ubicando”, agregó.

Sobre su carrera de actor, Casanueva reconoció que el mundo actoral no es excluyente, pero en cambio este emprendimiento le permite no depender creativa ni económicamente de la actuación.

“La actuación es una carrera inestable y uno se da cuenta que hay que desarrollar más herramientas. Ahí te vuelcas a lo que te gusta y en lo que te puedes proyectar. La creatividad en este caso está asociada al diseño de jardines“, compara sobre ambos rubros.

Del mismo modo, admitió que su carrera actoral fue inestable y no muy gratificante. “Ahora puedo elegir aceptar o no los proyectos a los que me invitan. Si no tienen que ver conmigo puedo decir que no porque tengo mi cuento, que ahora es la prioridad“, cerró.