“Así jugamos con mi perro”: La particular respuesta de Pangal Andrade ante acusaciones sobre “maltrato animal”

El 12 de octubre pasado, Pangal Andrade estuvo en el centro de la polémica al publicar un curioso video en sus redes sociales, y específicamente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de un millón de seguidores.

En la plataforma, el exchico reality compartió un breve registro, donde aparece lanzado a su perro Bagual al agua, lo que muchos catalogaron como “maltrato animal”.

“No , eso es maltrato animal. No debes hacerlo, según un estudio a ellos se les crea un trauma. Pobre Bagual”; “No me caes mal ,te encuentro un tío simpático, pero no me gusta la forma como tiraste a tu perro“; “¡Se asustó! Yo le hago eso a mi perro y lo traumo de por vida“; “Para ti es diversión pero el perro muy asustado. Los animales también tienen sentimientos, hay que tener sicología, lo puedes matar del susto” y “hay formas y formas de hacer disfrutar del agua a tu perrito, y claramente esta forma no lo es 😕”, fueron parte de los mensajes que recibió Andrade en su cuenta de Instagram.

Esto causó la reacción de Pangal, quien decidió contestar a los mensajes recibidos mediante la misma red social.

A través de sus “historias” de Instagram, el activista señaló que su mascota “Bagual está perfecto, no le pasó absolutamente nada“.

Asimismo, le envió un mensaje a sus seguidores: “Gente no sean tan graves, así jugamos con mi perro”, sostuvo.

