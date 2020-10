“¿Cómo puedes apoyar que estén rompiendo toda la ciudad?”: Leandro Penna reacciona ante cuestionamiento de Millaray Viera hacia su video

A nadie ha dejado indiferente el video publicado por el exchico reality Leandro Penna en sus redes sociales, donde critica las manifestaciones registradas en Plaza Baquedano.

De hecho, este registro trajo varias reacciones, entre las que se encuentra la de la animadora Millaray Viera, quien indicó que “en el siguiente e ilustrativo video aprenderán a hablar con total propiedad sobre algo que no tienen idea”, aludiendo a la publicación de Leandro.

Tras esto, el argentino realizó sus descargos al ser invitado en una nueva emisión del programa “Las Indomables”, espacio conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En el programa, Penna declaró que “con Millaray la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque ella no vive en Recoleta. En Recoleta yo paso todos los días y veo la diferencia con La Dehesa, Chicureo, Vitacura, ella no vive en recoleta“, aseguró.

Tras esto, expresó: “¿Sabes dónde más me hace ruido? y con todo respeto se lo digo Millaray, (es que es una) figura pública y una figura de un canal, donde debería tener muchísimo cuidado”.

“¿Cómo vos Millaray puedes apoyar a que estén rompiendo toda la ciudad?, ¿a que estén rompiendo puestos de trabajo?”, consultó finalmente.