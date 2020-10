Juan Pablo Queraltó recibió lluvia de críticas por enviar especial saludo a Javier Olivares tras polémica con fiscal Chong

El animador Juan Pablo Queraltó tiene más de 488 mil seguidores en Instagram donde comparte el día a día con su familia y esta vez quiso dedicar unas palabras al que llamó su “hermano”, el también periodista Javier Olivares, quien está radicado en Estados Unidos.

Y si bien se trataba de un saludo de cumpleaños, le llovieron las críticas al rostro de CHV, luego de que Olivares fuera foco de polémica hace una semana tras revelar supuestos datos respecto a la fiscal Ximena Chong, quien investiga al carabinero implicado en la caída del joven de 16 años al río Mapocho.

“Feliz cumpleaños hermano querido, desde la distancia todo mi cariño, más de 15 años de amistad. A celebrar como siempre lo has hecho con la familia y amigos allá en los Estados Unidos, a seguir amigo con todo @javierolivaresnews. Foto recuerdo de nuestro Matri con @fransfeir que mi querido Javier viajó para estar acompañándonos en ese día tan especial e importante en nuestras vidas”, escribió Queraltó.

Sus palabras fueron respondidas por Olivares: “Hermano muchas gracias!!! Que la@distancia y el tiempo sean solo malas excusas!!! Un abrazo grande grande”.

Sin embargo, la polémica (que se explica más abajo) trajo críticas a la publicación de Queraltó: “No puede ser tu hermano un tipo que ni siquiera vive en Chile y tiene cara de criticar sin saber lo que pasa”, “Ay no….este es insoportablemente facho”, “Te terminaste d sepultar Queraltó… Dime con quien andas y te diré quien eres”, “Un discurso sesgado por su visión política, es igual a, un simple presentador de televisión”, “Me quedo con el recuerdo del Javi de antes.. 😔 Cambió para mal”.

Con ello, no faltaron quienes pusieron paños fríos.

“Que buen amigo apoyando a Javier en época difíciles.. No estoy de acuerdo en nada de lo que dice eso si, pero que tu muestres públicamente tu amistad habla bien de ti”, “Te van a funar por ser amigo de alguien que opina distinto!!! Así que aguante!!! Un abrazo”, le dijeron otros seguidores a JP.

LA POLÉMICA

El pasado 7 de octubre el periodista Javier Olivares desató gran controversia en Twitter luego de publicar una acusación en contra de la fiscal Ximena Chong, quien está a cargo de la investigación contra el carabinero acusado de empujar a un menor desde el Puente Pío Nono.

“El negocio de trabajar para el Estado siempre ha sido lucrativo en las esferas de los buenos contactos; Carlos Chong, hermano de la fiscal Ximena Chong, fue contratado el 1 de junio por el Ministerio de Justicia, como Jefe de Planificación con un sueldo de 6.250.000 (unos 8mil us)”, escribió el ex conductor de “Tremendo choque”.

El negocio de trabajar para el Estado siempre ha sido lucrativo en las esferas de los buenos contactos;Carlos Chong, hermano de la fiscal Ximena Chong, fue contratado el 1 de junio por el Ministerio de Justicia, como Jefe de Planificación con un sueldo de 6.250.000 (unos 8mil us) pic.twitter.com/xsJygjbZu5 — Javier Olivares (@JavierOlivares) October 7, 2020

Dichas afirmaciones, sin embargo, fueron investigadas por El Polígrafo de El Mercurio, siendo desmentidas.

Según el medio nacional, Chong no trabaja actualmente en la cartera de Justicia, sino que lo hizo entre el 1 de junio de 2016 y la misma fecha de 2017, donde ejerció como jefe de Administración y Finanzas. Tras un año en este puesto, Chong se desempeñó como asesor de la presidencia en el Consejo de Defensa del Estado, donde permaneció hasta mayo de este año. Actualmente trabaja en el ámbito privado.

Con esto, Olivares fue duramente encarado en Twitter e incluso volvió a referirse al tema de forma indirecta, diciendo que “no he mentido”.

“No he mentido, y de nada me retracto. El problema es que cuando no les gusta algo; queman, saquean, insultan, golpean, “funan”, destruyen,hacen cundir el caos. Podrán tener de rodillas a un gobierno sin pantalones, pero a mi, un simple ciudadano ni su violencia y odio me asustan”, dijo el pasado sábado.