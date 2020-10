“Eres mi lluvia de meteoritos todos los días”: José Miguel Viñuela le dedicó romántico mensaje a la “mujer de su vida”

El animador José Miguel Viñuela le dedicó un romántico mensaje a una mujer importante en su vida: su esposa Constanza Lira, con quien ya lleva varios años de relación.

El presentador de televisión conmovió las redes al compartir emotivas palabras hacia su pareja, quien celebró su cumpleaños.

“No necesito mirar un meteorito para verte… Eres mi lluvia de meteoritos todos loa días. ( This Is Us) Feliz cumple amor“, declaró Viñuela en su cuenta de Instagram, junto a una bella postal familiar junto a sus tres hijos.

Cabe señalar que hace algunas semanas, el conductor de TV anunció la llegada de un cuarto bebé, y confirmó el sexo: será una niña.

Revisa la publicación acá: