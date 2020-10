“He perdonado lo imperdonable”: Daniela Aránguiz se defendió ante críticas por no volver a México con Jorge Valdivia

La exchica Mekano, Daniela Aránguiz se defendió de las críticas que recibió por parte de sus fanáticos en redes sociales, luego de tomar la decisión de quedarse en Chile, luego de que el volante Jorge Valdivia tuvo que regresar a México, específicamente a Mazatlán para jugar el fútbol azteca.

En ese sentido, la expanelista de moda aseguró que “al principio yo creo que Jorge se lo tomó bien, porque me encontró la razón. Pero estando allá y dándose cuenta que todas las esposas y los hijos de sus compañeros están con ellos yo no sé si se lo tomó tan bien”.

“No me arrepiento de la decisión que tomé, para nada. Mi amor de pareja existe, pero si me lo vas a comparar con el amor que siento por mis hijos, el amor de mamá, yo dejo todo por el amor de mamá, o sea yo soy más mamá que mujer”, agregó en conversación con Jordi Castell.

En esa línea, Aránguiz afirmó que “yo he perdonado lo imperdonable, entonces ya a mi edad, a mis 35 años, ya no soy pendeja, y tomo mis decisiones y me tengo que hacer cargo. Si mi decisión es proteger a mis hios, para mi es lo primero”.

“Nunca voy a dejar a mis hijos por otro hombre. Que yo conozco miles de mujeres, y tampoco las críticas porque cada uno hace lo que quiere con su vida, pero conozco a millones que tienen una familia, conocen a otro gallo y se van, se olvidan de todo”, cerró.