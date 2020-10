¿Nueva candidata? Raquel Argandoña dejó las puertas abiertas a una posible candidatura por Viña del Mar

La panelista de “Bienvenidos”, Raquel Argandoña, no descartó su interés en el mundo de la política, luego de que hace unos días días realizara un despacho desde Valparaíso, en el contexto del avance a transición del plan Paso a Paso.

En este sentido la conductora Tonka Tomicic le dijo: “Oye Raquel, lo tuyo ahí en la Región de Valparaíso, ya sea en Viña o Valparaíso, un futuro…Tu futuro va ahí“.

Tras este comentario, Argandoña no dudó en responder: “Capaz que me presente de alcaldesa pa’ Viña ¿Te imaginai me presentara de alcaldesa para Viña?“, soltó en tono de broma.

Para finalizar el momento se sumó Polo Ramírez, quien le propuso el cargo de senadora, a lo que Tonka aseguró que “saldría“.

Cabe recordar que Raquel Argandoña tiene experiencia en la política, ya que fue concejala y alcaldesa de Pelarco, presentándose también alcaldesa de San Joaquín el 2004 y diputada por el Distrito 25, sin mayor suerte.