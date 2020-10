Antonella Ríos volvió a publicar foto que fue censurada por desnudo: la acompañó de potente mensaje

Hace unos días Antonella Ríos sorprendió en las redes sociales tras publicar una imagen en donde posó completamente desnuda, en donde entregó un potente mensaje.

No obstante, la postal poco duró en la plataforma de Instagram, de donde fue eliminada por infringir las normas comunitarias, tema que expuso la actriz revelando esta censura.

“Hace unos días subí una foto que objetivamente era poderosa y elegante, pero la comunidad me la reportó por considerarla muy fuerte y con un alto contenido sexual. ¿Hasta qué punto una foto creada por artistas y un tremendo equipo con mucho trabajo y esfuerzo va a ser Censurada?”, partió señalando en una imagen donde dio a conocer que su foto fue eliminada.

Luego continuó: “Reportada por personas que seguramente consume algún tipo de contenido sexual o erótico y se pegan en el pecho por tamaña obscenidad. Me parece lamentable que algo así´ perturbe a personas que les falta , cultura ,tino y una mentalidad consistente”.

No obstante la intérprete no se quedó de brazos cruzados y compartió nuevamente la postal, la cual en esta oportunidad fue editada con el fin de que no sea eliminada una vez más de la plataforma.

“Cuanto tiempo tiene que pasar para ser dueña de tus decisiones? Hacer, decir y sentir lo que orgánica mente esté pasando en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida. Yo hago lo que me hace bien, Busco ser feliz y apago la voz interna“, escribió en esta oportunidad.

Aquí puedes ver sus publicaciones: