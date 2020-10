“Empecé a decir cosas que los molestaron profundamente”: Hermógenes Pérez de Arce rompió el silencio tras polémico episodio con Tonka Tomicic

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, estuvo invitado el abogado y economista chileno Hermógenes Pérez de Arce, quien abordó su polémico episodio en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde Tonka Tomicic lo “echó” del set.

En conversación con Patricia Maldonado y Catalina Pulido, el profesional abordó lo sucedido en Canal 13 y contó inéditos detalles de su conflicto con la animadora del espacio matutino.

“¿Qué puede decir usted del día en que ocurrió esa tremenda grosería que cometiera Tonka Tomicic al decirle que se fuera del estudio?“, consultó Maldonado, tras lo cual Hermógenes procedió a detallar lo ocurrido.

Según explicó el abogado, “para mí fue muy inusitado que me llegara esta invitación y acepté inmediatamente”.

En este sentido, indicó que fue contactado por una productora que no sabía quién era él: “Me di cuenta que era una persona joven, productora del programa, de esas productoras veinteañeras, que había comprobado una cosa –ella no sabía quién era yo– pero había comprobado que un video que yo grabé tenía 260 visualizaciones y era trending topic y lo encontró interesante”.

Tras esto, señaló que “llegué ahí y cuando llegué me encontré con unos panelistas de derecha que se me acercaron y me dijeron ‘Hermógenes, ten mucho cuidado con el tema de los derechos humanos, porque si tú dices cualquier cosa que vaya a contradecir a la corriente dominante, va a haber un problema acá en el programa"”, aseveró.

“Yo lo vi con mucho agradecimiento, porque son buenas personas, y empezó el programa y yo empecé a decir cosas que los molestaron profundamente“, complementó el profesional.

Posteriormente, el economista comenzó a dar algunos ejemplos de lo que habló en el programa, hasta que llegó al tema de los derechos humanos, momento en el cual fue expulsado del estudio.

“Después se habló de que había atropello a los derechos humanos, y yo dije esa es una excusa para que fuerza pública no venga a poner orden, tienen el país devastado, Chile se está yendo al diablo económicamente por el clima de violencia que se ha creado”, expresó.

“Y eso ya los molestó mucho, porque decían que yo justificaba el hecho de que la fuerza pública actuara contra los manifestantes, y yo dije que sí“, afirmó el abogado. Tras esto, indicó que “ahí se produjo un gran incidente a gritos (…) ahí la Tonka Tomicic -a quien yo había conocido en el intermedio del programa- ella dijo ‘mire yo creo que usted tiene que irse’, y yo dije ‘bueno le encuentro toda la razón’“, sostuvo.

Finalmente aseveró que el dueño del canal Maximiliano Luksic lo llamó para pedirle perdón por lo sucedido y que él aceptó sus disculpas.