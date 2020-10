Gala Caldirola compartió íntima fotografía con su mellizo por cumpleaños de ambos: “Felices 28 a los dos”

La española Gala Caldirola compartió una postal este jueves 15 de octubre debido al cumpleaños número 28, el cual comparte con su mellizo.

A través de Instagram la exchica reality compartió una imagen del recuerdo, en donde ambos aparecen en la boda que tuvo con su esposo Mauricio Isla.

“En España ya es día 15 de octubre y nuestro 28 cumpleaños. Tengo la suerte de haber nacido de tu mano, Merlin Caldirola, mi hermano mellizo”, partió redactando Gala.

Luego continuó: “Te quiero con toda mi alma y me tendrás siempre a tu lado, no solo por que somos hermanos, sino porque eres una persona maravillosa, alegre, sensible y con valores. ¡Te adoro y te echo de menos!”.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: