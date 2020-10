Nicole Block llegó a los 60 kilos y lo celebró en Instagram con foto en ropa interior

La influencer Nicole Block hace algún tiempo hizo públicos sus trastornos de anorexia y bulimia, lo cual la llevó a internarse en una clínica de Estados Unidos para tratar estos graves problemas.

Afortunadamente para la actriz esto salió bien, pues con el tiempo ha ido ganando peso y, a través de las redes sociales, ha celebrado estos logros.

“Jamás pensé que diría algo así, para alguien que llegó a pesar 39 Kg y se encuentra gorda, es impensable sentirse orgullosa en otra talla“, señaló en una reciente publicación de Instagram.

Luego continuó: “Pero ahora me doy cuenta que la felicidad obviamente no tiene que ver con algo externo, me siento orgullosa y feliz de mí por lo que realmente soy! Alguien Valiosa más allá de un número!! Muchos cariños”, celebrando que alcanzó los 60 kg.

Aquí puedes ver la postal que compartió: