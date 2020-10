“Me tengo que operar”: Marlen Olivari sufrió complejo accidente que la dejó con múltiples lesiones

La candidata a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari, sufrió un accidente mientras se encontraba en terreno con su fundación, lo cual fue relatado a través de las redes sociales.

En el registro la ex showoman señaló que no se preocuparan. “Me voy a tratar de recuperar lo más rápido posible“, expresó.

Sobre el accidente Olivari detalló que se encontraba repartiendo donaciones cuando sufrió un percance y terminó con el ligamento cruzado anterior de la rodilla roto, además de una rotura de menisco y una fractura.

En un video que compartió en el feed de su Instagram, señaló: “Les quería contar que en un ratito más me van a llevar pabellón, me tengo que operar porque tuve un accidente con el equipo de la fundación mientras entregabamos donaciones”.

Tras esto, sumó: “me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla, me rompí un menisco y también una fractura“, sin especificar en que contexto se desarrolló el accidente.

“Me voy a tratar de recuperar lo más rápido posible, para estar junto a ustedes nuevamente, quiero que sepan que los voy a extrañar mucho, me tengo que ausentar una semana, pero ya muy pronto estaré de vuelta, en los cerros, campamentos, ollas comunes, ayudando a los que más lo necesitan”, expresó.

Finalmente Olivari se preparó para entrar a pabellón. “decirles que los voy a extrañar, pero vamos a encontrarnos muy pronto. Un besito muy grande a todos ustedes, cuidense mucho”.

Aquí puedes ver el registro: