“Si no nos amamos, nadie podrá hacerlo”: Daniela Aránguiz realizó potente reflexión en sus redes sociales

Hace algunos días, Daniela Aránguiz estuvo en el centro de la noticia al asegurar que se ha sentido “sola” en su relación con el futbolista Jorge Valdivia.

En conversación con Jordi Castell a través de Instagram, Daniela afirmó que “me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola”.

Sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente, y durante la jornada de ayer la esposa del deportista volvió a reflexionar sobre el tema mediante su cuenta de Instagram.

“A veces tenemos que sacarnos el corazón para tenerlo castigado y que aprenda la lección. Buenas noches a todos y recuerden ámense siempre, por que si no nos amamos , nadie podrá hacerlo“, declaró, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

Revisa la publicación acá: