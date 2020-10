Millaray Viera alzó la voz a un año del estallido social: “Un día para recordar la importancia de votar la próxima semana”

View this post on Instagram

Ha pasado un año desde el día en que much@s de nosotr@s despertamos de una larga cura de espanto (la foto fue el 25, lo sé). Otros nos mostraron lo que habíamos visto de reojo. Es un día de reflexión, un día para recapitular y no olvidar aquello que se acumuló hasta estallar. Un día para mirarnos, para no anular el sentir y la necesidad del que lleva una vida muy distinta a la nuestra y entender desde la compasión, la empatía y el amor que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestros ojos han podido ver. Un día para escucharnos. Sin odio. Sin violencia. Un día para recordar la importancia de votar la próxima semana, sin importar su preferencia (aunque Uds. conozcan bien la mía, que jamás he escondido👍), porque es el día en que en un país tremendamente desigual, todos valemos lo mismo.